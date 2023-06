Risolto il caso Rolex tra Totti e la Blasi | il giudice stabilisce l’affidamento condiviso

(Di giovedì 1 giugno 2023) Si chiude la battaglia suidi Francesco, fatti sparire al momento della separazione dall’ex moglie Ilary. Dopo numerose prime pagine di giornali scandalistici, ilsi è espresso sul problema, esponendo come gli orologi preziosi dovranno avere, da oggi in poi, un affidotra i due ex coniugi. Dopo la perdita della casa dell’Eur e la chiusura del centro sportivo alla Longarina, ennesima sconfitta del Capitano per mano di Ilary. L’affido deie Ilary Sulla questione, si può considerare l’ennesima sconfitta legale di Francesco. Analizzando il verdetto della sentenza, infatti, nuovamente ilha dato ragione alle motivazioni esposte da Ilary. Infatti, è stato ...

... precisa l'Arera, mentre indi insuccesso il tentativo di conciliazione diventera' condizione ... grazie al Servizio Conciliazione di Arera clienti e utenti, domestici e non, hannole ...L'eventuale accordo sottoscritto tra le parti avrà titolo esecutivo, mentre indi insuccesso, ... grazie al Servizio Conciliazione di ARERA, i clienti domestici e non, hannole ...... nemmeno troppo tempo fa, la vicenda di Lara Lugli, pallavolista il cui contratto vennedal club in cui giocava, dopo che aveva comunicato di essere incinta. Non fu il primo, non sarebbe ...

Gravina: "Risolto caso Juve, il risultato più bello per il nostro calcio" Spezia 1906 -

Intervistato da "Calciomercato.com", Zdenek Zeman, "nemico" storico della Juventus, commenta l'esito del patteggiamento dei bianconeri con la Procura Federale per il ...Castiglione della Pescaia: «Dopo aver scongiurato il pagamento di una penale milionaria grazie all’ approvazione del piano attuativo dell’area Ex-Paoletti - si legge nella nota della Segreteria PD di ...