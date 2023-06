Riportare in vita le vittime di crimini efferati grazie all’Intelligenza Artificiale | l’ultimo inquietante trend su TikTok – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 giugno 2023) «Sono misteriosamente scomparsa 16 anni fa, e nessuno ad oggi sa dove io mi trovi. Il mio nome è Madeleine Beth Mccann, e questa è la mia storia…». A parlare, guardando fisso la telecamera, è il volto di una bambina. Ma non è quello della nota ragazzina scomparsa, bensì il suo alias digitale creato con l’Intelligenza. È il nuovo,che sta spopolando sualla, sebbene virtuale, le piccoledidelitti. O, in alcuni casi, i carnefici. @mystorymatters99 Madeleine McCann: A Child Lost, A Family’s Pain Using the power of AI technology, thishas been produced as a respectful representation of the individual’s story, rather than a photograph. The goal is to ...