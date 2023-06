Rino Gaetano Day al Parco Talenti il 2 e il 3 giugno 2023 | ospiti e programma completo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il 2 e il 3si terrà a Roma ilDay, l’evento dedicato al cantautore calabrese scomparso quarantadue anni fa in un tragico incidente stradale. La manifestazione, organizzata dalla sorella Anna e dal nipote Alessandro, vuole celebrare la vita e l’arte di, uno degli artisti più originali e irriverenti della musica italiana. Tra gliche si esibiranno sul palco delci saranno Leo Gassman e Pierdavide Carone, oltre allaBand. IldelDay Come accennato sopra, ilDay è una manifestazione nata nel 2011 per volontà della ...

Un po' Re Mida un po' Capofortuna di, la sua figura è attorniata da un'aura di inscalfibile infallibilità. Tutto quello che tocca diventa oro. Tutte le plusvalenze che genera si ...Saranno tanti gli artisti e gli ospiti che si alterneranno sul palco del Parco Talenti, a Roma, il 2 e il 3 giugno in onore del grande artista, nel 42esimo anniversario della sua scomparsa. Quella di quest'anno è la tredicesima edizione delDay che ogni anno - dal 2011 - viene organizzato dalla sua famiglia, in ...

Torna il Rino Gaetano Day il 2 e il 3 giugno: tra gli ospiti Leo Gassman e Pierdavide Carone Music Fanpage

