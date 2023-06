... essendo uscito indenne da un match folle in cui si è trovato ad un passo dalla sconfitta avendo dovuto fronteggiare due match point per. L'altoatesino lascia il torneo sulle gambe, ......scivola via verso un 6 - 4 che lascia persino qualcheal transalpino, spinto dal pubblico prima del terzo set, che però si apre in modo disastroso. Arriva infatti un doppio break di, ...... giunto a un soffio dal titolo piùnella finale del 1984, persa scelleratamente contro ... E poi, ultimo ma non per possibilità, Jannik. Del resto, il Dolomiti Kid è a Parigi che ha ...

Rimpianto Sinner, impresa Altmaier: salva 2MP e vola alto a Parigi SuperTennis

Gioia, sofferenza, disperazione, estasi, lacrime e dolore: nel match di secondo turno del Roland Garros 2023 tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier c'è stato tutto questo. É stata una battaglia ...Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros contro Daniel Altmaier. L’azzurro sconfitto in cinque set dopo due match point non sfruttati.