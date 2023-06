Ricatta | minaccia e tenta di investire alcune trans | Arrestato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023) – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hannoun 43enne romano, gravemente indiziato dei reati dita estorsione e porto di armi e oggetti atti ad offendere. In particolare,itando in tarda serata in via Prenestina all’altezza di viale Palmiro Togliatti, sono stati allertati da unabrasiliana di 40anni che ha raccontato che, mentre si recava, a bordo della propria auto, in piazzale Pino Pascali, dove si prostituisce, era stato avvicinato da un uomo a bordo di un’autovettura che lo avevato dicendogli che se voleva continuare a lavorare in quel piazzale doveva pagarlo. Dopo aver cercato più volte di allontanarlo, impaurita, si era allontanata ma poi aveva notato l’uomo avvicinarsi ed aggredire altre ...