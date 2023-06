Riaprire le schede recenti appena chiuse su Chrome

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 1 giugno 2023) Con Googlepossiamovelocemente leda poco utilizzando l'apposito tasto presente nel browser o utilizzando la nuova scheda Percorsi presente nel pannello laterale. La stessa funzione è disponibile anche nell'app di Google, ma in questo caso dovremo aprire il menu dedicato per accedere alle. Nella guida che segue vi mostreremo comelesu Googleda PC e da telefono, in modo da poter riprendere a navigare dal punto in cui avevamo interrotto o chiuso la scheda, oltre a poter scaricare nuovamente file e immagini presenti sul web. LEGGI ANCHE -> Come Velocizzare Google ...