Rhea Ripley | “Mi piacerebbe vedere più intergender match in WWE”

(Di giovedì 1 giugno 2023)è l’attuale SmackDown Women’s Champion, ma è stato il suo ingresso nel Judgement Day avvenuto nel 2022 a garantirle un posto di rilievo all’interno della WWE. La wrestler australiana è una presenza fissa in quel di Raw e ormai incute timore anche agli uomini della WWE: lo scorso dicembre, sempre durante lo show rosso, ha affrontato Akira Tozawa in un. A quanto pare, anon è bastato quel. Il commento In un’intervista con FOX 61, laha dichiarato che vorrebbepiù spessotra uomini e donne:“Non sono troppo sicura che la WWE voglia davvero affondare il colpo. Mivederlo solo per il puro fatto che mi piace malmenare anche gli uomini. Amo ...

Prima difesa titolata per la SmackDown Women's Champion. Emozionante l'ingresso di Zelina Vega che si è presentata in scena con la bandiera portoricana, accolta dal calore del pubblico ...Prima difesa titolata per la SmackDown Women's Champion. Emozionante l'ingresso di Zelina Vega che si è presentata in scena con la bandiera portoricana, accolta dal calore del pubblico ...

Rhea Ripley su Dominik Mysterio: "Non ha il credito che merita" Tuttowrestling

In questi ultimi mesi Rhea Ripley e Dominik Mysterio si sono rivelati una coppia affiatatissima negli show WWE. Dom è diventato uno degli heel più odiati, in grado di attirarsi l’heat del pubblico com ...“Spero che Rhea non si sia offesa troppo. Spero che Dom Dom [Dominik Mysterio] non si sia offeso troppo. Spero che il mio vecchio protetto Murphy non si sia offeso troppo”. Da notare il riferimento a ...