Rhea Ripley | “Ecco quando ho scoperto che avrei vinto la Royal Rumble”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Parlando con l’ex superstar della WWE Mark Andrews nel suo podcast, My Love Letter to Wrestling,ha parlato del momento in cui hadi essere destinata a vincere ladel 2023. Ha spiegato che inizialmente era incredula e non era sicura di essere in grado di farlo. Voglio dire due sere prima. Ho ricevuto un messaggio: “Com’è il tuo cardio?”. Come sarebbe a dire “come sta il mio cardio”? Negli ultimi mesi sono stata una manager. Sono felice di fare 20 minuti di ellittica, ma di cosa stiamo parlando?finalmente me l’hanno detto, ho pensato: “State scherzando, vero?”. Penso di poterlo fare perché l’adrenalina è una cosa potente, ma allo stesso tempo pensavo: “Non so se sarò in grado di farlo”. Fortunatamente,...

Prima difesa titolata per la SmackDown Women's Champion. Emozionante l'ingresso di Zelina Vega che si è presentata in scena con la bandiera portoricana, accolta dal calore del pubblico ...

Rhea Ripley su Dominik Mysterio: "Non ha il credito che merita" Tuttowrestling

In questi ultimi mesi Rhea Ripley e Dominik Mysterio si sono rivelati una coppia affiatatissima negli show WWE. Dom è diventato uno degli heel più odiati, in grado di attirarsi l’heat del pubblico com ...“Spero che Rhea non si sia offesa troppo. Spero che Dom Dom [Dominik Mysterio] non si sia offeso troppo. Spero che il mio vecchio protetto Murphy non si sia offeso troppo”. Da notare il riferimento a ...