In seguito alla sconfitta ai calci di rigore contro il Siviglia in finale di Europa League i giocatori della Roma sono scoppiati in lacrime. Uno in particolare non ha fatto a meno di dimostrare tutta la sua delusione: Paulo Dybala. La Joya è sembrato...

Retroscena Siviglia-Roma, Dybala disperato: Matic lo consola con una frase Corriere dello Sport

Dopo la finale di Europa League persa ai rigori, la Joya (autore del gol giallorosso) è scoppiato in lacrime: ecco cosa gli ha detto il centrocampista serbo ...Il difensore giallorosso Diego Llorente, intervenuto in zona mista, ha commentato la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue dichiarazioni raccolte da VoceGiallorossa: ' ...