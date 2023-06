Regolamento sulle Indicazioni Geografiche | On De Meo | “proteggiamo l’identità dei prodotti dalle contraffazioni”

Sulla questione del voto a Bruxelles sul"Asap", che è il provvedimentomunizioni a Kyjiv, e che è soprattutto una nuova cornice per distribuire fondi europei all'industria militare,...Ora è ufficiale: il nuovoentrerà in vigore l'1 agosto. Abbonati per leggere anche Leggi anche Assolte le streghe del Connecticut, 370 anni dopo la loro condanna a morte Da "boo" (amante) ...Per il resto, il tecnico del Brescia vacertezze con il centrocampo confermato in toto e idem ...la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi dell'articolo 13 delUE ...

Regolamento sulle Indicazioni Geografiche, On. De Meo ... Temporeale Quotidiano

Figuraccia dei dem al voto a Strasburgo. Otto favorevoli, sei astenuti e un contrario Al Nazareno se lo aspettavano, ma ciò non rende meno grave la spaccatura nel Pd al Parlamento europeo sulle armi a ...Ieri il vertice con i magistrati contabili: "Clima cordiale, pronti a collaborare". Presto un tavolo per il nuovo codice dei controlli con l'obiettivo di un compromesso.