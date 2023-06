Regolamento playout Serie B 2023 | come funzionano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ildeidi: eccoe qual è il meccanismo di questo spareggio per evitare la retrocessione inC. Si scontrano le formazioni che hanno chiuso la regular season al sedicesimo e diciassettesimo posto (il distacco in classifica sarà inferiore a sei punti e così ilsi disputerà), queste si affronteranno in un doppio confronto di andata e ritorno, quest’ultimo verrà disputato in casa della sedicesima classificata. In caso di parità al termine delle due sfide nel numero di gol segnati dalle due squadre (0-0 e 1-1, 2-1 e 1-0, 3-0 e 3-0 e così via), senza più la regola del gol in trasferta che vale doppio, conquisterà la permanenza nel campionato cadetto la squadra che ha chiuso la regular season al ...

Ildeldi Serie B Brescia - Cosenza: siamo al ritorno, ecco come funziona con i gol in trasferta. Allineandosi alle maggiori competizioni, anche il campionato cadetto nella post ...Nientedunque visto che il distacco tra le due formazioni è arrivato a 10 punti. Primavera,e accoppiamenti playoff Il primo turno dei playoff vede il Sassuolo impegnato contro ......Napoli non basta infatti il terzultimo posto per accedere aiperchè l'Atalanta quartultima, dopo la vittoria per 5 - 0 ai danni dell'Udinese, ha aumentato a 10 i punti del gap. Il...

Cosenza, cosa serve per salvarsi ai playout Il regolamento La Casa di C

Questo giovedì alle 20.30 in un Rigamonti sold out da due giorni (16000 spettatori, non ci sarà Cellino), nel ritorno del playout il Brescia deve ribaltare l’ 1-0 subito a Cosenza. Se al termine dei t ...Ma occhio al regolamento: questa volta 90 minuti potrebbero non bastare. PLAYOUT SERIE B, COMBINAZIONI: COSENZA O BRESCIA SALVO SE… SUPPLEMENTARI IN CASO DI PAREGGIO, COSA DICE IL REGOLAMENTO Il ...