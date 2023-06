Regeni | l' attesa infinita | la Corte Costituzionale deciderà se processare i 4 egiziani

(Di giovedì 1 giugno 2023) - 'La storia di Giulio non riguarda la nostra famiglia, ma la dignità di tutto il Paese ' le parole dei genitori del ...

- 'La storia di Giulio non riguarda la nostra famiglia, ma la dignità di tutto il Paese ' le parole dei genitori del ...- 'La storia di Giulio non riguarda la nostra famiglia, ma la dignità di tutto il Paese ' le parole dei genitori del ...La7.it - Dopo sette anni potrebbe essere finalmente vicino a una svolta il processo per la morte di Giulioil ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Questa mattina il Gup di Roma ...

Regeni, l'attesa infinita: Spettera' alla Corte Costituzionale decidere se i 4 egiziani possono essere processati TGLA7

Il gup di Roma Roberto Ranazzi ha mandato gli atti del processo alla Corte Costituzionale. "C'è una speranza in più", il commento dei genitori del ricercatore ...Dopo sette anni potrebbe essere finalmente vicino a una svolta il processo per la morte di Giulio Regeni il ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Questa mattina il Gup di Roma Roberto Rana ...