Regalare fiori a lui | pensare out of the box per liberarsi di retaggi inutili

(Di giovedì 1 giugno 2023) Life&People.it Tutto cambia e si rigenera, le epoche passano, mutano le mode, ma ci sono elementi e simboli, come i, che restano inalterati nel tempo. Come suggerisce Fabrizio Caramagna, ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non si stanca mai dei colori e della loro essenza, elementi così fragili ma preziosi, usati nel corso delle epoche per impreziosire abiti e ambienti, creare profumi ed esprimere i propri sentimenti. Oggi è ancora un luogo comune associarli ad un dono esclusivamente da donna, ma perché dovrebbe essere sbagliatodeiad un uomo? Nessuno lo impedisce se non stereotipi di genere eprimitivi che non hanno nessuna ragione di esistere.per lui: un regalo romantico e di successoa un uomo ...