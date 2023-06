' Red in Italy - i colori del rosso nel design italiano' | mostra inaugurata al Mimit

Roma, 1 giu. - 'in- i colori del rosso nel design italiano' è la mostra ideata da Campari Group con il patrocinio di Fondazione Altagamma, inaugurata ieri a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle ...... Mussi Bollini (Vice Direttrice Rai Kids) 10.45 " 11.30 Panel IL POTERE DEL MADE - IN -... Studio Bozzetto), Vernante Pallotti (Showrunner, T - Rex Young), Pedro Citaristi (CEO,Monk), ...... presso lAurum, con incontri quali Il potere del Made - in -nellindustria globale moderato da Federica Pazzano, con gli interventi, tra gli altri, di Pedro Citaristi (CeoMonk Studio) e ...

Inaugurata a Palazzo Piacentini mostra 'Red in Italy' mimit.gov.it

Roma, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) – ‘Red in Italy – i colori del rosso nel design italiano’ è la mostra ideata da Campari Group con il patrocinio di Fondazione Altagamma, inaugurata ieri a Palazzo Pi ...Con una Ferrari gialla al centro del salone e le musiche di Nino Rota a Doha, in Qatar, le aziende italiane hanno festeggiato il 2 giugno in anticipo. L’Italian National Day, al quale sono state invit ...