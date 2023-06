‘Red in Italy – i colori del rosso nel design italiano’ | mostra inaugurata al Mimit

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) –in– idelnelè laideata da Campari Group con il patrocinio di Fondazione Altagamma,ieri a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in. Il progetto si propone di esplorare tutto ciò che ruota attorno al coloreattraverso l’esposizione di una serie di oggetti simbolo delMade ine rappresenta l’occasione per un confronto estetico e culturale. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in, Adolfo Urso, a cui Campari ha donato la bottiglia numero 1 dell’edizione limitata ...

... Mussi Bollini (Vice Direttrice Rai Kids) 10.45 " 11.30 Panel IL POTERE DEL MADE - IN -... Studio Bozzetto), Vernante Pallotti (Showrunner, T - Rex Young), Pedro Citaristi (CEO,Monk), ...... presso lAurum, con incontri quali Il potere del Made - in -nellindustria globale moderato da Federica Pazzano, con gli interventi, tra gli altri, di Pedro Citaristi (CeoMonk Studio) e ...Credo non accadesse da qualche decennio", le parole Ministro delle Imprese e del Made in, Adolfo Urso, a margine della presentazione della mostrain- i colori del rosso nel design ...