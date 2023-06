Rapina a un minimarket di Napoli | arrestati due 26enni

(Di giovedì 1 giugno 2023)a undie denunciati dalla polizia dueirregolari dopo una fuga Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alfonso d’Aragona, hanno notato, nei pressi di un, un uomo che, dopo aver spinto una persona facendola rovinare a terra, è fuggito insieme ad altri tre uomini in direzione di corso Garibaldi. I poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno raggiunto e bloccato due di essi in via Genova trovandoli in possesso di diversi generi alimentari. Inoltre, gli operatori hanno accertato che uno dei due aveva intimato ad un dipendente del supermercato di consegnargli l’incasso ma, di fronte al suo rifiuto, si ...

L'intervento di un altro dipendente, però, aveva messo in fuga il 40enne che non aveva desistito dal commettere la terzaai danni delSouvenir. Questa volta il bottino è consistito ...... pluripregiudicato, per il reato di tentataimpropria. Alle ore 16.45, una volante veniva ... poco prima, recatosi all'interno di un, dopo aver consumato alcuni snack, cercava di ...... pluripregiudicato, per il reato di tentataimpropria. Alle ore 16.45, una volante veniva ... poco prima, recatosi all'interno di un, dopo aver consumato alcuni snack, cercava di ...

Rapina nel minimarket a Napoli, cliente scaraventato a terra dai banditi Internapoli

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alfonso d’Aragona, hanno ...Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alfonso d’Aragona, hanno ...