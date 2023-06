Rally Sardegna 2023 | Lappi al comando su Tanak e Neuville dopo la prima speciale 5° Rovanpera

(Di giovedì 1 giugno 2023) La ventesima edizione delItaliasi è aperta ufficialmente con lo svolgimento dell’unica provadel giovedì, in attesa di fare davvero sul serio a partire da domani con la bellezza di 6 Special Stage. Quest’oggi i piloti si sono cimentati dunque nel primo atto del sesto round stagionale del Mondiale WRC, che si concluderà domenica 4 giugno.aver firmato il miglior tempo nello Shakedown, Esapekkasi è confermato il più veloce anche nella SS1 Olbia-Cabu Abbas da 3,23 km. Il finlandese della Hyundai, l’unico a non effettuare la prova con una ruota di scorta, ha fermato il cronometro in 2’24?9 e si presenterà dunque al via della seconda giornata di gara da leader delsardo. I distacchi come di consueto sono davvero minimi e quasi irrilevanti in ...

Olbia. Mancano poche ore all'inizio del Rally Italia Sardegna che ha la sua base ad Olbia. La città gallurese è già super blindata da qualche giorno per l'evento più atteso di giugno che vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti ...Attenzione però alla entry - list del rally di Sardegna, che vedrà il ritorno tra i partecipanti di Sébastien Ogier . Il francese, quest'anno impegnato part - time, avrà come grande obiettivo non ...

Auto in gara fino a domenica. Per l'isola una vetrina mondiale senza precedenti con tre dirette televisive trasmesse in oltre 90 paesi Con lo shake down di Loiri è partito ufficialmente il campionato ...