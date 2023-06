RaiPlay | scacco matto a ' Il Paradiso delle Signore' | è un' altra la serie più vista dopo ' Mare Fuori'

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 giugno 2023), lapiùnon è Il: ecco di quale prodotto si tratta e di cosa parlaè la nota piattaforma di streaming della televisione di Stato. Tutti i prodotti, in alcuni casi anche prima che vengano messi in onda, finiscono su di essa, così che il pubblico impossibilitato a vederli nel momento in cui vengono trasmessi, possa poi recuperare. Ci sonovere e proprie strategie nell'inserire un contenuto prima online e poi in televisione. Quella che viene subito in mente è questa: i fan, se davvero appassionati, lo guardano sia sul web per sapere tutto e subito, sia sul piccolo schermo per rivivere i momenti più intensi. Questo è ciò che è ...