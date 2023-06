Rai | parola d' ordine | decomunistizzare Ma il sovranpopulismo all' italiana ha già il fiato corto e la rivoluzione sovranista stenta a decollare

(Di giovedì 1 giugno 2023) Alla faccia dellain Rai. "Qua il rischio vero è che la montagna partorisca il topolino....". Questo si sente dire sempre più spesso per i corridoi di viale Mazzini. A mezza bocca naturalmente perché il clima è quello del "taci il nemico ti ascolta". Guai a farsi sentire con q

Il Capo dello Stato le fa da Cicerone, lungo i giardini che -di Vittorio Sgarbi - ebbero ... E anche, a cominciare dall'ad Sergio e dal dg Rossi, i big della nuova. La sinistra si sente all'...I TENTATIVI DI DIALOGO Mattarella prende lasubito prima dell'inizio del concerto per la ...nel suo intervento in apertura del apertura del concerto dell'Orchestra sinfonica nazionale della, ...... con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale delladiretta da Speranza Scappucci che ha ... Ho adoperato, non a caso, lasolidarietà: un valore iscritto anche tra i primi articoli della ...

Sciarada, il circolo delle parole - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

A Fanpage.it con Giuseppe Cruciani parliamo di tutto: dal suo ultimo libro alle minacce degli animalisti per JJ4, dalla querelle tra Arisa e la ...L’esecutivo ha dimostrato in questi giorni un’insofferenza ai poteri terzi e neutrali che avvicina l’Italia all’Ungheria di ...