(Di giovedì 1 giugno 2023) L'occupazione della destra in Rai ha già mosso le prime pedine, l'addio di Fazio e Annunziata, oltre ad alcuni presentatori vicini al governo, stanno lì a testimoniarlo. Una situazione che ...

C'è una legge, la Renzi, che fa dipendere ladal governo in carica: la si è applicata. Punto'. 'Il governo sceglie l'amministratore delegato, che ha il compito di fare sintesi nel pluralismo. ...Poca comprensione nei riguardi di Fabio Fazio e Lucia Annunziata dopo il loro addio alla: " Due signori professionisti che, per ragioni personali, se ne sono andati". Quindi la frecciata: "Il ...... NUOVO PNIEC DEL TUTTO ALLINEATO AGLI OBIETTIVI 'REPOWER EU' ISTITUIRE UN DIPARTIMENTOPER LA ... Stephanie Brancaforte (Rinascimento Green), Esponente Ecco Think Tank,Silvestrini, Francesco ...

Rai, Gianni Minoli sta con Giorgia Meloni: “Ha ragione, ora ci sarà nuova aria…” Globalist.it

Giovanni Minoli parla delle polemiche sulla nuova Rai targata governo Meloni e lancia una frecciata a Fabio Fazio e Lucia Annunziata ...Gianni Minoli sulla nuova Rai meloniana: "Finora la compagnia di giro è sempre stata la stessa: opinionisti che non so quanto davvero rappresentino il Paese, visti i risultati elettorali. Ora mi aspet ...