Quelle ricerche su internet che incastrano il mostro di Senago

... anche conincessanti nelle campagne attorno a Senago, sulla scomparsa della 29enne Giulia ... Fidanzato con cui i rapporti, pare, si fossero improvvisamente incrinati proprio inore per ......da uno studio condotto dall'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle(Ibe ... mentre sono scese del 15%di polveri sottili pm2,5, estremamente pericolose per la salute ......da uno studio condotto dall'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle(Ibe ... mentre sono scese del 15%di polveri sottili pm2,5, estremamente pericolose per la salute ...

Si stringe il cerchio sulla scomparsa di Giulia Tramontano: indagato il compagno per omicidio Today.it

“Come disfarsi di un corpo”. “Come ripulire macchie di bruciato”. Ecco le ricerche sui motori di ricerca di Alessandro Impagnatiello, accusato di avere ucciso la compagna 29enne incinta al settimo mes ...Alessandro Impagnatiello ha confessato di aver ucciso la 29enne, incinta al settimo mese, e ha indicato il luogo in cui aveva nascosto il corpo. L'uomo l'avrebbe uccisa a coltellate, dopo una lite, e ...