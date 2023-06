(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) –, il brand più venduto nel mercato auto a privati ad inizio, continua a evolversi rimanendo fedele ai propri valori ed al proprio business model con oltre il 90% delle vendite sul mercato auto privati., ormai da tempo si contraddistingue per essere un brand ben riconosciuto e apprezzato dai clienti che ricercano in un’autovettura non solo ciò che è veramente essenziale, ma anche un design attrattivo e funzionale. Recentemente commercializzato, l’allestimentopropone un look outdoor che rimanda con discrezione al mondo della vita all’aria aperta ed è caratterizzato da elementi distintivi legati al piacere della scoperta: una nuova tinta dedicata a questa versione, il Verde Oxide, finiture color rame e motivi decorativi topografici, sono solo alcuni degli elementi che ...

...torneo prende vita alla Lecce Beach Arena di Marina di San Cataldo (LE) e mette di fronte... Seguiranno a breve tutti i dettagli sulle prossime. Non è un caso che Domina abbia voluto ......è un viaggio che percorre l'Italia in 4per raccontare la filosofia del brand "essential but cool" e le ultime novità in materia di allestimenti e motorizzazioni. Il tour farà tappa in...... dove saranno presenti leaziende dell'agroalimentare parmense coinvolte, che potranno così ... al quale si aggiungeranno due successivein programma rispettivamente a Londra, in settembre,...

Quattro tappe per il Dacia Extreme Tour 2023 - Ildenaro.it Il Denaro

Dopo il grande successo di pubblico delle prime quarantasette tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 2 milioni 500 mila visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food - la più impo ...È salpata la spedizione di Greenpeace Italia “C’è di mezzo il mare” per documentare la fragilità dei nostri mari.