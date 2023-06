Quante posizioni perde Jannik Sinner in classifica? Chi può superarlo | proiezioni ranking ATP dopo il tonfo al Roland Garros

(Di giovedì 1 giugno 2023)è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del2023. Il tennista italiano è stato battuto dal tedesco Altmeircinque ore e mezza di autentica battaglia sulla terra rossa di Parigi e ha così dovuto salutare prematuramente il secondo Slam della stagione. L’altoatesino si era presentato con grandi ambizioni nella capitale francese, ma oggi ha sofferto moltissimo contro il baldanzoso teutonico e non è quasi mai riuscito a offrire il gioco dei suoi giorni migliori. C’è grande amarezza per il 21enne, che sognava di farsi largo nel tabellone e giocarsi qualcosa di molto importante. L’eliminazione rappresenta anche un brutto colpo per ilATP.non può ovviamente scalare la ...

Quante posizioni perde Jannik Sinner in classifica Proiezioni ranking ATP dopo il tonfo al Roland Garros OA Sport

Jannik Sinner è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del Roland Garros 2023. Il tennista italiano è stato battuto dal tedesco Altmeir dopo cinque ore e mezza di autentica battaglia sulla te ...La Juventus, nella giornata di oggi, dovrebbe patteggiare per quanto riguarda la cosiddetta "manovra stipendi", ma, come riportato da "La Gazzetta dello Sport", resta da ...