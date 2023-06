Quando la solitudine è una buona maestra

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Da bambina raccoglievo avida i fiori spontanei, volevo quella bellezza gratuita interamente per me e non mi accorgevo che in quelle manine il fiore strappato già si piegava al possesso, perdendo il suo profumo. Arraffare per possedere, per gestire, sembra ancora oggi la via della felicità, ma il tempo galantuomo ci racconta che non è così. Pensiamo di poter plasmare come fabbri prepotenti ogni cosa, ci prendiamo così sul serio da crederci, ci affanniamo a forgiare un destino cucito su misura, salvo poi ritrovarci a dover fare aggiustamenti, correzioni che ci illudono di avere tutto in mano finché non ci guardiamo allo specchio e ci troviamo brutti. Questa gestione frenetica delle risorse umane ci crea un certo stress, eppure in tanti abbiamo un approccio alla vita così presuntuoso. Forziamo ancora un po’, dovrà pur andare come abbiamo pensato! Finché la scarpetta di Cenerentola si ...