Quale sarà il grande colpo dell’estate? Calciomercato frizzantino con nomi di lusso in partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tre giorni alla chiusura del campionato di Serie A, con la città di Napoli pronta a gustarsi la propria squadra alzare il titolo italiano dopo trentatré lunghi anni. Ma dal giorno dopo, la stagione andrà in archivio, eila monopolizzare le discussioni calcistiche su giornali e portali. Il nostro campionato dovrà guardarsi le spalle dai capitali esteri, come ormai succede da tempo. Proprio i neocampioni d’Italia dovranno combattere per mantenere i propri gioielli come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, ma nonl’unica società in Italia pronta a difendersi. Sembra ad esempio certo l’addio sia di Angel Di Maria che di Adrien Rabiot (uno dei migliori centrocampisti in stagione) in casa Juventus, mentre il Milan spererà in ogni modo di mantenere i servigi di Rafael Leao e l’Inter quelli di Lautaro ...