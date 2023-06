Qualcomm collabora con Sony e Nintendo per nuove console portatili

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 1 giugno 2023)ha rivelato di aver avuto discussioni sia con PlayStation che conriguardo a possibilizioni per futuri dispositivi. L’azienda, nota per la produzione di chip, è entrata di recente nel mercato dei videogiochi con il lancio di un chip dedicato per il Razer Edge, e sembra desiderosa di espandersi oltre l’ambito Android. Nuovaprotatile percon Qulacomm? Alex Katouzian, Vicepresidente Senior e Direttore Generale del settore Mobile, Compute e XR di, ha spiegato che entrambe le compagnie (PlayStation e) sono interessate a sviluppare capacità nel settore dei videogiochie che potrebbero cercare il supporto di ...