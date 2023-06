Qatargate | legali Kaili | avviato iter per abolire le restrizioni

(Di giovedì 1 giugno 2023) "È statoun procedimento giudiziario perle condizioni restrittive" disposte la scorsa settimana per l'ex vicepresidente dell'Eurocamera, Eva, "in particolare il divieto di ...

... idella politica ellenica rilasciata il 25 maggio con condizioni dopo oltre quattro mesi di carcere e un mese ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto. I due ...Lo hanno fatto sapere i suoi, informa il quotidiano greco Kathimerini, dopo che ieri la ... conosciuta comeLo dichiarano, in una nota, idifensori dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, Federico Conte, Dezio Ferraro, e il professor Raffaele Bifulco.

La Corte di Appello di Napoli ha accolto l'istanza di consegna (estradizione) emessa nei confronti dell'europarlamentare Andrea Cozzolino indagato dalla procura federale belga nell'ambito del ...