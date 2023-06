Putin | una rete di società offshore per far avere case all' ex moglie e alle figlie naturali

Nella tarda mattinata di domenica 28 maggio gli agenti segreti, i 21 tra donne e uomini sia italiani dell'Aise sia israeliani del Mossad scesi dabarca,'casa galleggiante' immatricolata in ...Il presidente Vladimiraveva utilizzatorete di società offshore per far avere case vicino alla sua residenza fuori Mosca alla sua ex moglie e alle figlie, secondo quanto riferito giovedì dal quotidiano ...... ex consigliere del presidente russo Vladimir, docente della Sciences Po di Parigi, mentre i ...alla presentazione dal professor Raffaele Miniaci della facoltà di Economia di UniBs - terrà...

Ancora missili su Kiev, una bimba tra le 3 vittime. Il Parlamento europeo approva il piano munizioni - Nato, il segretario di stato Usa, Antony Blinken: "A Vilnius ci sarà pacchetto potente per l'Ucraina" - Nato, il segretario di stato Usa, Antony Blinken: "A Vilnius ci RaiNews

Non c’è dubbio che la Federazione Russ a vincerà nell’operazione militare speciale» in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Valdimir Putin, come riporta Ria Novosti. «Stiamo difendendo la nostra ...Un effetto degli attacchi con droni lanciati dall'Ucraina - anche se Kiev smentisce - sulla Russia è la costruzione di un bunker a Mosca ...