Pullman scoperto Scudetto Napoli | perchè non sfilerà | spunta il motivo!

(Di giovedì 1 giugno 2023) Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è un motivo ben preciso dietro la mancata sfilata del classicoper celebrare la vittoria delloda parte del. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Il bussarebbe partito dallo stadio Maradona e avrebbe raggiunto Piazza del Plebiscito attraversando il lungomare e l’intera città in festa. Ma il bus, per la festa, resterà solo un sogno, un desiderio vano. Prima di tutto dei tifosi. I tifosi ci speravano ed è stato fatto un tentativo, l’amministrazione aveva già in mente un percorso da seguire, ma le istituzioni hanno ritenuto opportuno sconsigliare la sfilata dei campioni per motivi di ordine pubblico. L’abbraccio alla ...

Ma il patron azzurro voleva aggiungere qualcosa in più per renderla unica: far arrivare i calciatori al... Ieri, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, anche il sindaco cittadino, Gaetano Manfredi, ha definitivamente escluso la possibilità del pullman che gira per le strade della città.

Era già stato definito il percorso del pullman scoperto del Napoli, ma il tutto è stato bloccato per via dell'ordina pubblico.Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena relativo al pullman scoperto del Napoli che sarebbe potuto sfilare in città per festeggiare lo Scudetto: "Sarebbe partito dallo stadio Maradona e ...