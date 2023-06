Psicologo a scuola | l’Italia ancora non ce l’ha obbligatorio a differenza dell’Ue E i pochissimi fondi sono già stati interrotti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) In Italia i disturbi legati alla salute mentale tra i giovaniin aumento da anni eaggravati dalla pandemia. Eppure, siamo l’unico Paese in Europa a non prevedere nel sistema scolastico la figura professionale dellod’istituto. Attacchi d’ansia, autolesionismo e tentativi di suicidio vengono sempre più segnalati tra gli adolescenti. E negli ultimi dieci anni, le Neuropsichiatrie infantili hanno registrato un aumento dell’87% delle richieste d’aiuto nell’età compresa tra i 14 e i 20 anni. Sintomi di un disagio che, nei casi più gravi, trova forme espressive violente. Sia verso se stessi che nei confronti degli altri, come testimoniato dall’aggressione subita dall’insegnante dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso, comune alle porte di Milano. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, ...