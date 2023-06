PSG | Galtier annuncia | «Sarà l’ultima partita di Messi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le parole di Christophe, allenatore del PSG, sull’addio di Lionela parametro zero. Tutti i dettagli Christopheha parlato del futuro di Lionelcon il PSG in conferenza stampa. PAROLE – «Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Un grande privilegio. Contro il Clermontla sua ultimaal Parco dei Principi. Spero venga accolto nel miglior modo possibile. In questa stagione è stato un elemento chiave, sempre disponibile, sempre presente».