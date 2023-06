Perl'impianto di Pikkala è un asset fondamentale in quanto rappresenta un centro di eccellenza nella produzione di cavi high - tech destinati a interconnessioni terrestri e sottomarine per ...Perl'impianto di Pikkala è un asset fondamentale in quanto rappresenta un centro di eccellenza nella produzione di cavi high - tech destinati a interconnessioni terrestri e sottomarine per ...

Prysmian crea hub tecnologico di cavi in Finlandia - Lombardia Agenzia ANSA

Prysmian Group sta avviando un nuovo investimento di circa 120 milioni nel proprio stabilimento strategico di Pikkala, Finlandia. (ANSA) ...