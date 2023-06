Protezione solare per bambini | le proposte Heliocare 360°

(Di giovedì 1 giugno 2023) Isubiscono dal 50 all’80% di tutta l’esposizionedella loro vita prima dei 18 anni. E inati in questi ultimi anni presentano un rischio doppio di sviluppare un melanoma rispetto a un bambino nato dieci anni fa. I piccoli rappresentano quindi la fascia più vulnerabile della popolazione. Questo perché, soprattutto nel neonato, i sistemi di difesa non sono ancora perfettamente sviluppati. Le dermatologhe Chiara Lovati e Eleonora Bellani ci aiutano a fare chiarezza sul tema dell’esposizione e dellain età pediatrica. “Innanzitutto bisogna ricordare che il neonato ha un sistema di termoregolazione non ancora perfettamente funzionante”, dice Chiara Lovati, dermatologa. “Questo è il primo motivo per il quale non andrebbe esposto al sole. Nella primissima infanzia, ...

I prodotti per la protezione solare sono costituiti da un mix di sostanze chimiche che impediscono alle radiazioni UV di bruciare la nostra pelle. La maggior parte dei prodotti contiene fragranze...

Il consiglio del pediatra è questo: "Se volete proteggerlo dal sole e dal caldo dovete evitare di esporlo al sole se sotto i 6 mesi, evitare di stare al mare o di fare una passeggiata nelle ore più..."