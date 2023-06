Promessa mantenuta Scudetto vinto | la Balivo scende in piazza così | clamoroso

(Di giovedì 1 giugno 2023)quella di Caterina. La conduttrice di La7 è andata a Napoli per impastare la pizza,come promesso in caso di vittoria dello. Laso è trasformata in pizzaiola per un giorno sul lungomare di Napoli dove, per onorare una scommessa fatta in tv, ha fritto pizze per festeggiare la sua squadra del cuore. L'iniziativa, che ha attirato decine di passanti e turisti, richiamava l'episodio del film L'Oro di Napoli in cui una procace Sofia Loren preparava pizze tenendo a bada i focosi clienti e il marito geloso interpretato da Giacomo Furia. Accanto alla conduttrice c'era Gino Sorbillo, il maestro pizzaiolo che ha messo a disposizione dellail suo locale di via Caracciolo. A fare da cornice al banco di preparazione ...

quella di Caterina Balivo . La conduttrice di La7 è andata a Napoli per impastare la pizza, così come promesso in caso di vittoria dello Scudetto . La Balivo so è trasformata in ...Pare che lasarà. Anche se in modo diverso a causa di problemi di viabilità. La Saulino avrebbe scelto di compiere il suo tour a piedi tra la folla in occasione dell'ultima partita ...Il Napoli è ritornato campione e laè stata. Questo dono è l'ennesima prova che l'immagine di Diego che guida il Napoli dall'alto: sarà eterno il suo legame con Napoli e il Napoli".

La promessa mantenuta da Blin Calcio Lecce

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - 'ACIDO LATTICO', SAVERIO FATTORI (CN Edizioni, pp.202, 16 euro) Dopo essere stato riproposto con successo in lettura integrale dal programma di Radio 3 Ad Alta Voce, torna ...E’ Vladimir Luxuria a rivelare dettagli sulle doti più o meno nascoste di Bastian Muller, l’imprenditore svizzero fidanzato con Ilary Blasi. Lo ha fatto in un’intervista a Novella 2000 in cui ha racco ...