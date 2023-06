Prodi e la lottizzazione autoritaria | da che pulpito arriva la predica

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 giugno 2023) «In questi giorni sono emersi due segnali nuovi che non si debbono sottovalutare. Nessuno ha ragionato su un sistema informativo che dopo decenni di duopolio si sta trasformando in un monopolio della destra. E al tempo stesso sta emergendo la tentazione di escludere il presidente Bonaccini dalla ricostruzione in Emilia-Romagna. Ma così siamo davanti ad un governo che punta a prendersi tutto. C'è una parola semplice che riassume tutto questo: autoritarismo. Così si sta cambiando la natura del Paese». Parole e musica di Romano, fondatore dell'Ulivo e nume tutelare del Pd. All'indomani della batosta storica subita alle amministrative, dunque, lo spartito non cambia: a sinistra si continua ancora a denunciare la svolta, ma – verrebbe da dire – da chela! Da un ...