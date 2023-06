Primo sondaggio dopo i ballottaggi | e altra mazzata per la sinistra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 giugno 2023) La prima Supermedia Agi/YouTrendil voto delle amministrative conferma in gran parte il risultato elettorale e le distanze tra partiti e coalizioni visti nelle ultime settimane. Secondo i più recenti sondaggi dei vari istituti demoscopici infatti Fratelli d'Italia è saldamente alposto e il Pd è staccato. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29 per cento, senza variare rispetto a una settimana fa. Il partito di Elly Schlein rosicchia un +0,2 per cento arrivando al 20,6. Alle urne o nei sondaggi il risultato non cambia. Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte è terzo al 15,7 per cento ma in calo di tre decimali. Le altre liste:: Lega 9,0% (-0,2), Forza Italia 7,1% (+0,1), Azione 4,1% (-0,1), Verdi/3,1% (+0,2), Italia Viva 3,0% (stabile), +Europa 2,1% (-0,3), Italexit 2,2% (stabile), Unione Popolare 1,2% ...