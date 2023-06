(Di giovedì 1 giugno 2023) DCIM100MEDIADJI 0172.JPGIlper la Festa della Repubblica Italiana potrebbe avere riflessi sullungo la rete autostradale di Autovie Venete. Leda parte della Concessionaria parlano di tre giorni da bollino rosso (giovedì 1, lunedì 5 e martedì 6) per l’effetto combinato dei transiti dei mezzi commerciali da e verso il Nord Italia e dei primi vacanzieri che, approfittando dei tre giorni di festa, si dirigeranno verso le località balneari friulane e venete. Andando con ordine, ilcomincerà ad aumentare fin dalla mattinata di domani, giovedì 1°, per poi diventare particolarmente intenso nel pomeriggio sulla tangenziale di Mestre (A57) e sulla A4 in direzione Trieste. Si prevede, infatti, un grande afflusso di autoarticolati, in particolare in A4, diretti verso il ...

Weekend lungo per Festa della Repubblica che 'cade' di venerdì con milioni di persone pronte a mettersi in viaggio. Come avverte 'Moveo - Telepass', ledel 2 giugno indicano 'un progressivo intensificarsi degli spostamenti su autostrade e strade di grande comunicazione in tutta Italia'. Bollino rosso quindi venerdì 2 giugno, dalle ...diintenso in occasione del ponte del 2 giugno 2023, già a partire da oggi pomeriggio. Il significativo incremento della circolazione stradale riguarda le principali località di ...Secondo ledelle società concessionarie autostradali, sono previsti flussi diintenso già per il pomeriggio di oggi giovedì 1° giugno a cui si aggiungonodi pari ...

Previsioni traffico ponte 2 giugno 2023 in Italia: a che ora e quando mettersi in viaggio Il Corriere della Città

Durante il ponte per la Festa della Repubblica milioni di italiani si metteranno in viaggio. Ecco le previsioni per i bollini rossi ...SAN STINO - Il traffico sostenuto, un rallentamento e poi lo schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4. Il traffico è bloccato tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro ...