Prevenire e curare il Text Neck | i 5 consigli di MoltoUomo it per mantenere una postura sana nell’era digitale

(Di giovedì 1 giugno 2023), l’uso prolungato dei dispositivi mobili, come smartphone e tablet, ha portato alla diffusione di due problemi di salute comuni: il Collo da tablet ed il. Mentre entrambi sono disturbili causati dall’utilizzo eccessivo della tecnologia, esistono punti di contatto e differenze importanti tra di essi. Il collo da tablet si riferisce allascorretta assunta quando si utilizza un tablet, inclinando la testa verso il basso. D’altra parte, ilsi riferisce allasbagliata tipica dell’utilizzo dello smartphone, con la testa inclinata in avanti e le spalle ricurve. Entrambi i disturbi possono causare tensione muscolare e problemi fisici, ma la principale differenza risiede ...

Quindi, penserà qualcuno, perch preoccuparsi Per il cosiddetto principio di precauzione, quello che spesso sintetizziamo nella frase: "è meglio che". Perch "anche se non abbiamo ...Indice dei contenuti Macchie nere sulle rose addio: ecco comeComela rosa dalle macchie nere Rimedi naturali per le macchie nere Macchie nere sulle rose addio: ecco come...Nel team dedicato allo sviluppo di prodotti di Igiene Orale opera Matteo Barili, Manager Oral Care Unilever Italia: "Il nostro motto principale è sempre stato:è meglio che. Qui ...

Smartphone in acqua: trucchi per prevenire (e curare) eventuali tuffi Grazia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Fine pena mai. Il destino della Fimer, la cui crisi sembrava conclusa dopo un anno e mezzo di trattative, promesse e ipotesi, è ancora un mistero. "Prevenire è meglio che curare" diceva una vecchia pu ...