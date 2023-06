Presentato il programma di ‘Domeniche Armoniche’ | Conservatorio e Ofb aprono la stagione estiva

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Il“Nicola Sala” e l‘Orchestra Filarmonica di Benevento lavorano insieme per le Domeniche armoniche, ovvero per giornate di musica in Villa Comunale. L’iniziativa, a cura di Renato Giordano, prenderà il via domenica 4 giugno e si concluderà il prossimo 30 luglio. Variegato il cartellone delle proposte: dalla musica di Ennio Morricone, a quella lirica per passare alla musica napoletana, oltre al più classico repertorio delNicola Sala. Oggi l’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Caffè delle Strega a Palazzo Paolo V, con l’intervento del sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il primo cittadino ha dichiarato: “Si vuole rendere appetibili i mesi di giugno e luglio. Stiamo ragionando con l’Ofb per realizzare con sir Pappano un concerto ma è ...