Prese a martellate la moglie | 6 anni di carcere

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - È stato condannato a seidi reclusione per tentato omicidio, l'operaio di 53che lo scorso annola, in un appartamento di Pozzo nel comune di Foiano della Chiana provincia di Arezzo. La donna, dopo l'aggressione, non aveva mai perso conoscenza. Trasportata all'ospedale delle Scotte di Siena, era stata dimessa con 30 giorni di prognosi. La sentenza è stata pronunciata oggi al tribunale di Arezzo dal giudice Giulia Soldini. Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto 8di reclusione. Al 53enne, che aveva richiesto il rito abbreviato, sono state riconosciute le attenuanti generiche. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.

