Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile | prorogato fino al 5 giugno i termini

(Di giovedì 1 giugno 2023) Prorogati al 52023 iper candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale, che porta le imprenditrici all’interno di un circuito virtuoso di accelerazione di business, esposizione mediatica e crescita professionale. Il– che in vent’anni ha fatto scouting di storie eccezionali, scommesse vinte e sogni realizzati – tornerà a calcare il prestigioso palcoscenico dell’Italian Tech Week, in occasione della Finale, venerdì 29 settembre alle OGR-Torino. Perché è importante ilPer sostenere la crescente vocazione imprenditoriale improntata ...

- - > . Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio - economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale ...Sono prorogati al 5 giugno i termini per candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio - economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale ...Estesa la possibilità di candidarsi al, riconoscimento per le menti più innovative dell'imprenditoria femminile Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 ...

Premio GammaDonna 2023 • Secondo Welfare Secondo Welfare

Il premio è nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico con la scoperta e la valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale femminile. Il 29 settembre la finale ...Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al Premio GammaDonna, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico, attraverso la scoperta e la ...