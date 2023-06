Premier League | via al mercato | Mount verso lo United | affare da 100 milioni

Inè tempo di grandi affari: le big si preparano a intavolare un valzer dei centrocampisti, con il 24enne Mount pronto per dare il via alle danze. Mason è in uscita dal Chelsea, ...... avrebbe deciso di infatti di fare marcia indietro rispetto ai suoi propositi di accasarsi ine all'Aston Villa , allenato dal connazionale Unai Emery. Nonostante la ricchissima ...Commenta per primo Il Corriere dello Sport parla del futuro di Zakaria. Il giocatore svizzero, di proprietà della Juventus sta rientrando dal prestito al Chelsea e ha già mercato ine in Bundesliga. I bianconeri puntano a cederlo a 20 milioni.

Sassuolo, un club di Premier League offre 40 milioni di euro per Frattesi Voce Giallo Rossa

Il trequartista inglese vuole ritrovare continuità (e la Champions) con un’altra maglia. Kovacic piace al City, il Liverpool su Mac Allister, Manchester United deluso da Maguire ...Calciomercato Napoli, nel prossimo weekend sarà l'ultima di Spalletti sulla panchina azzurra. E la sfida a due prende quota ...