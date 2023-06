Preghiera del mattino del 1 Giugno 2023 | “Concedimi la Tua luce”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da Ladi Maria.

... passa attraverso la riflessione sulla vitaFiglio. L'essere relazione non ha solo a che fare ... Chiediamo nellala grazia di ricordare che ciascuno è nato in relazione, perché tutti siamo ...... Anche i luoghi destinati allae alla celebrazione delle cerimonie religiose distinguono Ebrei e Cristiani. I primi pregano nella Sinagoga , per loro il sabato è il giornoriposo. I ...Un incontro chiarificatore in cui Giulia, probabilmente, prende contezzacastello di bugie dell'... Questo è l'augurio e lache stiamo facendo tutti insieme".

Intervista. Amii Stewart: canto la preghiera del Papa Avvenire

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La sera del 28 maggio ha lasciato un figlio ancora minorenne. Al momento del naufragio, la Gooduria ospitava un'equipaggio di 23 persone totali: 8 italiani, 13 israeliani, il capitano e la moglie di ...