Ppe | molti vogliono mollare la sinistra Governo Ue con i Conservatori

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le elezioni regionali e comunali in Spagna e le amministrative in Italia hanno mostrato un centrodestra in salute, dopo i successi elettorali in Svezia, Finlandia, Bulgaria, Grecia. Si torna a parlare con sempre maggiore insistenza di... Segui su affaritaliani.it

Scurria, già parlamentare europeo per il Popolo delle libertà (Partito popolare europeo,), ... osserva Scurria, che ricorda come l'Italia abbia giàasset nazionali a rischio. "Nei tempi ...- Conservatori, idea di Tatarella' 'e Ecr non hanno la maggioranza. La Lega c'è, ma via Von der Leyen' Le elezioni regionali e comunali in Spagna e le amministrative in Italia hanno mostrato ...E il 'nuovo vento' spagnolo spinge le manovre di Bruxelles, dove pure ilguarda ai Conservatori ... Ora Podemos e Sumar avranno pochi giorni per trovare un accordo sulle candidature eelettori ...

Fidanza (FdI): "Nel Ppe molti vogliono mollare la sinistra". Intervista Affaritaliani.it

agli impianti di risalita o come conducenti per i nostri battipista: in tutti i settori si è registrata una forte carenza di collaboratori", ha detto Sartori, spiegando che "a causa della ...dal rap che porteremo in giro per l'Italia, state connessi e date un occhi a questo album che se lo merita" Il progetto discografico si compone di 12 tracce ed è impreziosito da molte collaborazioni. ...