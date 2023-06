Pozzuoli | Bilancio approvato con piani triennali di sviluppo

(Di giovedì 1 giugno 2023)ildel Comune: ecco tutti gli interventi previsti nei prossimi tre anni Nella seduta mercoledì, dopo un dibattito di oltre dieci ore, il Consiglio Comunale dihaa maggioranza il documento unico di programmazione, ildi previsione dell’Ente ed il piano delle opere pubbliche per il triennio 2023-2025. Numerosi gli obiettivi strategici definiti dall’Amministrazione: il potenziamento della sicurezza per gli edifici scolastici ed il loro efficientamento energetico, corposi interventi di manutenzione delle strade, degli alloggi pubblici e di tutti gli edifici di proprietà comunale, il completamento dei progetti ricompresi nel programma “Grandi Laghi” e del processo di digitalizzazione di tutti i servizi, l’ultimazione della fase ...

Nella seduta ieri, 30 maggio, dopo un dibattito di oltre dieci ore, il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione dell'Ente ed il pia ...