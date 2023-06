Ponte del 2 giugno | Cna | 4 milioni di turisti | 13 milioni di pernottamenti

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA – Quattrodi. Tredicidi. Cinque miliardi di giro d’affari complessivo. Nonostante previsioni atmosferiche tutt’altro che entusiasmanti. Sono i dati sintetici deldel 2fotografati da una indagine di CNA Turismo e Commercio. Le località marittime e le città d’arte sono le mete preferite dal turismo nell’arco di giorni che va da giovedì 1° a domenica 4con una spiccata prevalenza nel Mezzogiorno e nelle isole principali per le località marittime e nel centro-nord per le città d’arte. Ancora una volta il turismo innovativo, e in particolare il turismo esperienziale che fa perno sulla conoscenza di artigianato e agroalimentare, dovrebbe attirare numerosi vacanzieri ...

'L'equipaggio0 - 4 è stato evacuato nel teatro e ovunque potesse ripararsi... il bar dell'equipaggio è stato distrutto'. Craig Setzer, un meteorologo, ha fatto notare su Twitter che la ...Ritorno al mare sulla Riviera adriatica. E' il2 giugno , riparte la stagione turistica. A Rimini e Riccione nessun problema per la balneazione , secondo i dati dell' Arpa Emilia Romagna . E adesso negli alberghi e sui lidi si spera che ...Un altro weekend è alle porte e Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti che trascorreranno qualche giorno nella Capitale , in vistaper il 2 Giugno. Sono tanti gli eventi che avranno luogo nella città eterna, ma alcuni sono assolutamente da non perdere. Ecco cosa fare nel weekend della festa della Repubblica italiana. ...

Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Lo scandisce il vicepremier e Ministro Matteo Salvini in due interviste con media stranieri e pubblicate oggi, sul… Leggi ...Giornata di partenze per il ponte della festa della Repubblica. La Stazione Centrale è affollata di viaggiatori diretti per lo più verso le località di mare e le città d'arte. Pieni anche i treni a ...