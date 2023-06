(Di giovedì 1 giugno 2023) La recente uccisione di Kamil, un bambino di otto anni, per mano del patrigno, ha portato il primo ministro polacco Mateusza riaprire il dibattito sulla reintroduzionefirst appeared on il manifesto.

... Francia,, Germania e Regno Unito . I temi trattati sono stati tanti, tra cui la ... il giovane dirigente ha incontrato Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Mateusz, Olaf Scholz e Rishi ...È un altro colpo alla democrazia in, già compromessa dalla distruzione sistematica dello stato di diritto perseguita da otto ... Nell'anno elettorale - si vota in autunno - il governo...... ha proposto di istituire una commissione che indaghi sulle influenze russe in. Il ... Mateusz, si consulterà con Bruxelles per creare un organo che agisca in modo trasparente e ...

Polonia: Morawiecki e la tentazione della pena capitale Il Manifesto

La strategia in vista delle Europee per recuperare le lotte identitarie, l’intesa con Vox e l’incognita polacca ...Justyna Wydrzynska, condannata in Polonia per aver fornito pillole abortive, si rifiuta di rinunciare alla sua campagna pro choice ...