Poliziotto uccide una donna a colpi di pistola | era una collega e lavorava a Montecitorio video

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - Femminicidio oggi alle 11.25 in via Rosario Nicolò, nella periferia romana di San Basilio. Unaè stata trovata morta nell'androne di uno stabile. Sarebbe stata uccisa adi. Secondo quanto si apprende, sia l'omicidio che la vittima erano poliziotti ma per ora non si sa se era in servizio. Lei si chiamava Pierpaola Romano, aveva 58 anni ealla Camera dei Deputati. L'uomo che l'ha uccisa, è prima fuggito e poi si è suicidato. Sul posto la polizia che indaga sui fatti.

Dopo aver esploso i colpi, Massimiliano Carpineti,anche lui e collega della donna, si è suicidato. Il suo corpo è stato trovato all'interno di un'auto in via Nino Tamassia, zona Torraccia.La coppia, entrambi originari di Caserta, aveva un figlio di 22 anni, Riccardo, anche'egliin servizio nel Nord Italia. Amici spiegano che i coniugi 'erano in via di separazione'.

