Poliziotto uccide una donna a colpi di pistola | era una collega e lavorava a Montecitorio VIDEO

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - Femminicidio stamane in via Rosario Nicolò, nella periferia romana di San Basilio. Un, Massimiliano Carpineti, ha ucciso adiuna, Pierpaola Romano: aveva 58 anni ealla Camera dei Deputati. L'omicida è poi fuggito e dopo poco, mentre era in auto, ha rivolto l'arma - che era di servizio - contro se stesso e ha sparato. Lainvece è stata freddata nell'androne di uno stabile. Gli investigatori non escludono il movente di natura passionale. Le indagini della polizia sono in corso per fare luce sulla vicenda. Aperte anche altre piste. I due prestavano servizio presso l'Ispettorato di Pubblica sicurezza Camera dei deputati.

Dopo aver esploso i colpi, Massimiliano Carpineti,anche lui e collega della donna, si è suicidato. Il suo corpo è stato trovato all'interno di un'auto in via Nino Tamassia, zona Torraccia.La coppia, entrambi originari di Caserta, aveva un figlio di 22 anni, Riccardo, anche'egliin servizio nel Nord Italia. Amici spiegano che i coniugi 'erano in via di separazione'. L'...AGI - Femminicidio oggi alle 11.25 in via Rosario Nicolo', nella periferia romana di San Basilio . Una donna è stata trovata morta nell'androne di uno stabile . Sarebbe stata uccisa a colpi di pistola.

Tre colpi alla testa, la donna è piombata a terra...