Poliziotta uccisa nell' androne di un palazzo a Roma | suicida l' aggressore | era un collega

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’uomo che questa mattina ha ucciso l'agente di polizia Pier Paolano asi è tolto la vita , in via Rosario Nicolò,a zona di San Basilio. Il cadavere dell'uomo, che era un agente...

Il messaggio all'amante: 'Sono libero, non è figlio mio'a Casal Monastero I colpi sono stati esplosi nella tarda mattinata in via Rosario Nicolò a Roma , all'altezza del civico 30. ...L'hanno visto arrivare a bordo di una Matiz bianca, aprire il fuoco con la sua calibro 9 d'ordinanza. Ha mirato alla donna che diceva di amare, Pierpaola Romano, 58 anni, ispettore superiore di ...a colpi di pistola. L' omicidio è avvenuto nella mattinata di giovedì 1 giugno alla periferia est di Roma, nel quartiere di San Basilio . Secondo quanto riporta Adnkronos , il corpo ...

Poliziotta uccisa a colpi di pistola a Roma in zona San Basilio: killer trovato morto, è il marito e collega Virgilio Notizie

Una poliziotta è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L'omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da al ...Una tragedia si è consumata nel quartiere San Basilio a Roma. In seguito a una sparatoria, infatti, è rimasta uccisa una poliziotta, trovata riversa a terra nell’androne di un palazzo… Leggi ...